PayPay Salarissen

PayPay's salaris varieert van $59,779 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $116,063 voor een Data Scientist aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van PayPay. Laatst bijgewerkt: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Software Engineer
Median $62.8K

Android Engineer

Backend Software Engineer

Product Manager
Median $88.6K
Data Scientist
Median $116K

Product Designer
$59.8K
Software Engineering Manager
$106K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij PayPay is Data Scientist met een jaarlijkse totale beloning van $116,063. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij PayPay is $88,610.

