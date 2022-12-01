Bedrijvengids
Payoneer
Payoneer Salarissen

Payoneer's salaris varieert van $20,913 in totale vergoeding per jaar voor een People Operations in Israel aan de onderkant tot $885,550 voor een UX Researcher in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Payoneer. Laatst bijgewerkt: 11/12/2025

Software Engineer
Median $116K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Product Manager
Median $118K
Software Engineering Manager
Median $179K

Data Analist
Median $85K
Accountant
$60.9K
Business Operations Manager
$78.3K
Business Development
$184K
Financieel Analist
$358K
Informatietechnoloog (IT)
$98.7K
Marketing
$36.5K
People Operations
$20.9K
Product Designer
$72.4K
Programma Manager
$120K
Project Manager
$112K
Recruiter
$42.5K
Total Rewards
$40.9K
UX Researcher
$886K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Payoneer is UX Researcher at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $885,550. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Payoneer is $98,671.

