Bedrijvengids
Paymentus
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Paymentus Salarissen

Paymentus's salaris varieert van $40,211 in totale vergoeding per jaar voor een Customer Service in Japan aan de onderkant tot $114,918 voor een Product Manager in United Arab Emirates aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Paymentus. Laatst bijgewerkt: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software Engineer
Median $68.5K

Full-Stack Software Engineer

Customer Service
$40.2K
Marketing
$108K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Product Manager
$115K
Solution Architect
$108K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Paymentus is Product Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $114,918. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Paymentus is $107,856.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Paymentus

Gerelateerde Bedrijven

  • Verifone
  • CoreLogic
  • FNZ
  • Cyndx
  • Riskalyze
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen