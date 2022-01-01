Patagonia Salarissen

Het salarisbereik van Patagonia varieert van $142,800 in totale vergoeding per jaar voor een Personeelszaken aan de onderkant tot $196,623 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Patagonia . Laatst bijgewerkt: 8/21/2025