Parker Hannifin Salarissen

Parker Hannifin's salaris varieert van $58,808 in totale vergoeding per jaar voor een Sales in Canada aan de onderkant tot $236,175 voor een Data Scientist in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Parker Hannifin. Laatst bijgewerkt: 9/13/2025

$160K

Software Engineer
Median $98.3K
Mechanisch Ingenieur
Median $84K
Luchtvaart Ingenieur
$112K

Data Analist
$79.6K
Data Scientist
$236K
Hardware Engineer
$138K
Human Resources
$134K
Informatietechnoloog (IT)
$80.4K
Materiaal Ingenieur
$115K
Product Designer
$152K
Product Manager
$147K
Programma Manager
$118K
Project Manager
$77.4K
Sales
$58.8K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Parker Hannifin is Data Scientist at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $236,175. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Parker Hannifin is $113,676.

