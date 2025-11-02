Bedrijvengids
Papaya Global
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineering Manager

  • Alle Software Engineering Manager Salarissen

Papaya Global Software Engineering Manager Salarissen

Het mediane Software Engineering Manager vergoedinspakket in Poland bij Papaya Global bedraagt in totaal PLN 336K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Papaya Global's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/2/2025

Mediaan Pakket
company icon
Papaya Global
Software Engineering Manager
hidden
Totaal per jaar
PLN 336K
Niveau
L3
Basissalaris
PLN 336K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Jaren bij bedrijf
0-1 Jaren
Jaren ervaring
5-10 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Papaya Global?
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.7K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.2K
Don't get lowballed
Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Bijdragen

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineering Manager aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineering Manager bij Papaya Global in Poland ligt op een jaarlijkse totale beloning van PLN 381,072. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Papaya Global voor de Software Engineering Manager functie in Poland is PLN 336,240.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Papaya Global

Gerelateerde Bedrijven

  • PayPal
  • Spotify
  • Apple
  • LinkedIn
  • Microsoft
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen