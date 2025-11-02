Software Engineer vergoeding in United States bij Pandora varieert van $163K per year voor Software Engineer III tot $270K per year voor Staff Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $195K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Pandora's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/2/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer III
$163K
$130K
$20K
$12.8K
Senior Software Engineer
$206K
$161K
$29K
$16K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Pandora zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)