Pandora
Pandora Data Analist Salarissen

De gemiddelde Data Analist totale vergoeding in Panama bij Pandora varieert van PAB 39.5K tot PAB 55.3K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Pandora's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/2/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

PAB 42.9K - PAB 51.9K
Panama
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
PAB 39.5KPAB 42.9KPAB 51.9KPAB 55.3K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Pandora zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Analist bij Pandora in Panama ligt op een jaarlijkse totale beloning van PAB 55,252. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Pandora voor de Data Analist functie in Panama is PAB 39,534.

