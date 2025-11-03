Software Engineer vergoeding in United States bij Panasonic varieert van $108K per year voor L1 tot $168K per year voor L4. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $156K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Panasonic's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/3/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L1
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
