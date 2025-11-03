Werktuigbouwkundige vergoeding in United States bij Panasonic bedraagt $88.6K per year voor L2. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $89.3K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Panasonic's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/3/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$88.6K
$85K
$0
$3.6K
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***