Palo Alto Networks
Palo Alto Networks Total Rewards Salarissen

De gemiddelde Total Rewards totale vergoeding in Netherlands bij Palo Alto Networks varieert van €83.2K tot €116K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Palo Alto Networks's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/3/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

€90.2K - €109K
Netherlands
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
€83.2K€90.2K€109K€116K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Palo Alto Networks zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Total Rewards bij Palo Alto Networks in Netherlands ligt op een jaarlijkse totale beloning van €116,223. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Palo Alto Networks voor de Total Rewards functie in Netherlands is €83,160.

