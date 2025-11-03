Bedrijvengids
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks Cybersecurity Analist Salarissen

Het mediane Cybersecurity Analist vergoedinspakket bij Palo Alto Networks bedraagt in totaal ₪503K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Palo Alto Networks's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/3/2025

Mediaan Pakket
Palo Alto Networks
Cybersecurity Analyst
Tel Aviv, TA, Israel
Totaal per jaar
₪503K
Niveau
hidden
Basissalaris
₪389K
Stock (/yr)
₪71.5K
Bonus
₪42.9K
Jaren bij bedrijf
0-1 Jaren
Jaren ervaring
2-4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Palo Alto Networks?
+₪199K
+₪305K
+₪68.5K
+₪120K
+₪75.4K
Nieuwste Salarisinzendingen
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Palo Alto Networks zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Palo Alto Networks zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Cybersecurity Analist bij Palo Alto Networks ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₪809,760. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Palo Alto Networks voor de Cybersecurity Analist functie is ₪516,426.

Andere Bronnen