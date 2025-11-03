Bedrijvengids
Palo Alto Networks
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Product Designer

  • Alle Product Designer Salarissen

Palo Alto Networks Product Designer Salarissen

Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Palo Alto Networks's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/3/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

CA$389K - CA$451K
Canada
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
CA$343KCA$389KCA$451KCA$497K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

We hebben alleen nog 1 meer Product Designer inzendingen bij Palo Alto Networks nodig om te ontgrendelen!

Nodig je vrienden en community uit om anoniem salarissen toe te voegen in minder dan 60 seconden. Meer data betekent betere inzichten voor werkzoekenden zoals jij en onze community!

💰 Bekijk Alle Salarissen

💪 Bijdragen Jouw Salaris

Block logo
+CA$80.8K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.6K
Don't get lowballed

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Palo Alto Networks zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Palo Alto Networks zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Product Designer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Product Designer bij Palo Alto Networks in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$497,301. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Palo Alto Networks voor de Product Designer functie in Canada is CA$342,678.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Palo Alto Networks

Gerelateerde Bedrijven

  • UiPath
  • CrowdStrike
  • The Trade Desk
  • Salesforce
  • Twilio
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen