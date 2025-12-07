Pagaya Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Israel bij Pagaya bedraagt in totaal ₪476K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Pagaya's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/7/2025

Mediaan Pakket Pagaya Software Engineer Tel Aviv, TA, Israel Totaal per jaar $141K Niveau L5 Basissalaris $141K Stock (/yr) $140 Bonus $0 Jaren bij bedrijf 0 Jaren Jaren ervaring 5 Jaren

Nieuwste Salarisinzendingen

​ Tabelfilter Abonneren Toevoegen Salaris Toevoegen Compensatie Toevoegen

Bedrijf Locatie | Datum Niveau Naam Label Jaren Ervaring Totaal / Bij Bedrijf Totale Compensatie ( USD ) Basis | Aandelen (jr) | Bonus Geen salarissen gevonden Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Recruitment? Maak een interactief aanbod

Bijdragen

Wat is het vestigingsschema bij Pagaya ?

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen . Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie → Voer Je E-mailadres In Voer Je E-mailadres In Abonneren Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.