Outbrain Salarissen

Outbrain's salaris varieert van $92,816 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist in Israel aan de onderkant tot $231,915 voor een Sales in United Kingdom aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Outbrain. Laatst bijgewerkt: 9/11/2025

$160K

Software Engineer
Median $110K
Software Engineering Manager
Median $130K
Data Analist
$92.8K

Data Scientist
$108K
Informatietechnoloog (IT)
$136K
Sales
$232K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Outbrain is Sales at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $231,915. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Outbrain is $119,773.

Andere Bronnen