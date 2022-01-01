Bedrijvengids
OTTO
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

OTTO Salarissen

OTTO's salaris varieert van $52,290 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist aan de onderkant tot $89,919 voor een Data Scientist aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van OTTO. Laatst bijgewerkt: 9/11/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $83.5K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Data Scientist
Median $89.9K
Data Analist
$52.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at OTTO is Data Scientist with a yearly total compensation of $89,919. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at OTTO is $83,510.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor OTTO

Gerelateerde Bedrijven

  • John Hancock
  • Bosch Global
  • Celonis
  • Snow Software
  • Veeam Software
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen