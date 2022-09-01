Otter.ai Salarissen

Otter.ai's salaris varieert van $183,600 in totale vergoeding per jaar voor een Grafisch Designer aan de onderkant tot $200,500 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Otter.ai . Laatst bijgewerkt: 9/10/2025