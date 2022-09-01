Bedrijvengids
Otter.ai
Otter.ai Salarissen

Otter.ai's salaris varieert van $183,600 in totale vergoeding per jaar voor een Grafisch Designer aan de onderkant tot $200,500 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Otter.ai. Laatst bijgewerkt: 9/10/2025

$160K

Software Engineer
Median $201K

Backend Software Engineer

Research Scientist

Grafisch Designer
$184K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Otter.ai zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Otter.ai is Software Engineer met een jaarlijkse totale beloning van $200,500. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Otter.ai is $192,050.

