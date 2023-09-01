Bedrijvengids
Otta
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Otta Salarissen

Otta's salaris varieert van $74,661 in totale vergoeding per jaar voor een Marketing aan de onderkant tot $109,631 voor een Product Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Otta. Laatst bijgewerkt: 9/10/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Marketing
$74.7K
Product Manager
$110K
Software Engineer
Median $82.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at Otta is Product Manager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $109,631. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Otta is $82,147.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Otta

Gerelateerde Bedrijven

  • Amazon
  • PayPal
  • Microsoft
  • Uber
  • Netflix
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen