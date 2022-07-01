Bedrijvengids
Origami Risk
Origami Risk Salarissen

Origami Risk's salaris varieert van $76,500 in totale vergoeding per jaar voor een Product Manager aan de onderkant tot $197,010 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Origami Risk. Laatst bijgewerkt: 9/17/2025

$160K

Software Engineer
Median $106K

Full-Stack Software Engineer

Product Manager
Median $76.5K
Customer Service
$84.6K

Project Manager
$100K
Sales
$86.4K
Sales Engineer
$182K
Software Engineering Manager
$197K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Origami Risk is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $197,010. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Origami Risk is $100,158.

