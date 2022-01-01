Onfido Salarissen

Onfido's salaris varieert van $110,740 in totale vergoeding per jaar voor een Klantenservice aan de onderkant tot $195,601 voor een Data Science Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Onfido . Laatst bijgewerkt: 11/28/2025