Bedrijvengids
OneMain Financial
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

OneMain Financial Salarissen

OneMain Financial's salaris varieert van $80,400 in totale vergoeding per jaar voor een Business Analist aan de onderkant tot $211,050 voor een Financieel Analist aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van OneMain Financial. Laatst bijgewerkt: 9/11/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Product Manager
Median $127K
Data Scientist
Median $150K
Software Engineer
Median $86.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Business Analist
$80.4K
Corporate Development
$101K
Data Analist
$85.4K
Financieel Analist
$211K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij OneMain Financial is Financieel Analist at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $211,050. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij OneMain Financial is $100,500.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor OneMain Financial

Gerelateerde Bedrijven

  • Nelnet
  • Rocket Mortgage
  • Citi
  • loanDepot
  • Navient
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen