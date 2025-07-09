Omnicom Media Group Salarissen

Bedrijvenoverzicht
Het salarisbereik van Omnicom Media Group varieert van $44,100 in totale vergoeding per jaar voor een Marketing in United States aan de onderkant tot $115,280 voor een Solution Architect in United Kingdom aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Omnicom Media Group. Laatst bijgewerkt: 8/16/2025

$160K

Copywriter
$63.2K
Data Wetenschapper
$64.4K
Marketing
$44.1K

Verkoop
$48.5K
Solution Architect
$115K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Omnicom Media Group is Solution Architect at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $115,280. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Omnicom Media Group is $63,230.

