Bedrijvenoverzicht
Omio
Omio Salarissen

Het salarisbereik van Omio varieert van $62,896 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $135,567 voor een Productmanager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Omio. Laatst bijgewerkt: 8/11/2025

$160K

Software Engineer
Median $62.9K
Data Analist
$71.4K
Data Science Manager
$107K

Productmanager
$136K
Recruiter
$68K
Software Engineering Manager
$102K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Omio is Productmanager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $135,567. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Omio is $86,813.

Overige bronnen