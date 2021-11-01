Bedrijvenoverzicht
OMERS Private Equity
OMERS Private Equity Salarissen

Het salarisbereik van OMERS Private Equity varieert van $60,300 in totale vergoeding per jaar voor een Financieel Analist aan de onderkant tot $143,503 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van OMERS Private Equity. Laatst bijgewerkt: 8/11/2025

$160K

Administratief Medewerker
$62.2K
Data Wetenschapper
$112K
Financieel Analist
$60.3K

Marketing
$96.5K
Software Engineer
$75.2K
Software Engineering Manager
$144K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij OMERS Private Equity is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $143,503. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij OMERS Private Equity is $85,853.

