Omega Healthcare Salarissen

Het salarisbereik van Omega Healthcare varieert van $2,229 in totale vergoeding per jaar voor een Personeelszaken aan de onderkant tot $16,535 voor een Grafisch Ontwerper aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Omega Healthcare. Laatst bijgewerkt: 8/11/2025

$160K

Klantenservice
$2.3K
Grafisch Ontwerper
$16.5K
Personeelszaken
$2.2K

Ontbreekt je functie?

Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Omega Healthcare is Grafisch Ontwerper at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $16,535. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Omega Healthcare is $2,270.

