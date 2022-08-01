Omega Healthcare Salarissen

Het salarisbereik van Omega Healthcare varieert van $2,229 in totale vergoeding per jaar voor een Personeelszaken aan de onderkant tot $16,535 voor een Grafisch Ontwerper aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Omega Healthcare . Laatst bijgewerkt: 8/11/2025