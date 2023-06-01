Bedrijvenoverzicht
Omega Healthcare Investors
Top inzichten
    Omega is a real estate investment trust that invests in long-term healthcare facilities in the US and UK. Its assets are operated by healthcare companies in a triple-net lease structure.

    http://www.omegahealthcare.com
    1992
    70
    $500M-$1B
