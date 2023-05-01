OM1 Salarissen

Het salarisbereik van OM1 varieert van $140,000 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $172,860 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van OM1 . Laatst bijgewerkt: 8/11/2025