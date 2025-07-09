Olam Salarissen

Bedrijvengids
Olam's salaris varieert van $24,460 in totale vergoeding per jaar voor een Accountant in Senegal aan de onderkant tot $179,100 voor een Project Manager in Singapore aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Olam. Laatst bijgewerkt: 9/17/2025

$160K

Accountant
$24.5K
Controls Engineer
$101K
Investment Banker
$120K

Project Manager
$179K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Olam is Project Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $179,100. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Olam is $110,389.

