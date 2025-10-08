Bedrijvengids
Nureva
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Full-Stack Software Engineer

Nureva Full-Stack Software Engineer Salarissen

Het mediane Full-Stack Software Engineer vergoedinspakket in Canada bij Nureva bedraagt in totaal CA$74.7K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Nureva's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/8/2025

Mediaan Pakket
company icon
Nureva
Software Engineer
Calgary, AB, Canada
Totaal per jaar
CA$74.7K
Niveau
L1
Basissalaris
CA$74.7K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Jaren bij bedrijf
0 Jaren
Jaren ervaring
0 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Nureva?

CA$225K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van CA$42.3K+ (soms CA$423K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Bijdragen

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Full-Stack Software Engineer bij Nureva in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$95,120. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Nureva voor de Full-Stack Software Engineer functie in Canada is CA$73,612.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Nureva

Gerelateerde Bedrijven

  • Intuit
  • Pinterest
  • Google
  • Uber
  • Stripe
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen