Novartis Salarissen

Novartis's salaris varieert van $2,460 in totale vergoeding per jaar voor een Accountant in Vietnam aan de onderkant tot $540,000 voor een Business Development in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Novartis . Laatst bijgewerkt: 10/23/2025