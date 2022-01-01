Bedrijvengids
Novartis
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Novartis Salarissen

Novartis's salaris varieert van $2,460 in totale vergoeding per jaar voor een Accountant in Vietnam aan de onderkant tot $540,000 voor een Business Development in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Novartis. Laatst bijgewerkt: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Data Scientist
Median $150K
Data Analist
Median $10.1K
Software Engineer
Median $125K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Data Science Manager
Median $31.5K
Business Development
Median $540K
Solution Architect
Median $79.4K
Mechanisch Ingenieur
Median $100K
Accountant
$2.5K
Administratief Assistent
$14.7K
Biomedisch Ingenieur
$229K
Business Operations
$24.4K
Business Operations Manager
$269K
Business Analist
$75.3K
Customer Service
$79.6K
Financieel Analist
$122K
Human Resources
$167K
Information Technologist (IT)
$94.7K
Management Consultant
$281K
Marketing Operations
$26.8K
Product Design Manager
$64.3K
Product Manager
$94.7K
Programma Manager
$125K
Project Manager
$24.9K
Sales
$101K
Cybersecurity Analyst
$197K
Software Engineering Manager
$163K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Novartis is Business Development met een jaarlijkse totale beloning van $540,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Novartis is $97,354.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Novartis

Gerelateerde Bedrijven

  • UBS
  • Dell Technologies
  • AstraZeneca
  • Roivant Sciences
  • LivaNova
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen