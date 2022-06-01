Bedrijvengids
Novant Health
Novant Health Salarissen

Novant Health's salaris varieert van $44,845 in totale vergoeding per jaar voor een Information Technologist (IT) aan de onderkant tot $148,852 voor een Data Scientist aan de bovenkant. Laatst bijgewerkt: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Customer Service
$46.4K
Data Scientist
$149K
Information Technologist (IT)
$44.8K

Mis je jouw functietitel?

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Novant Health is Data Scientist at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $148,852. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Novant Health is $46,365.

