Nova Credit
Nova Credit Salarissen

Nova Credit's salaris varieert van $110,550 in totale vergoeding per jaar voor een Recruiter aan de onderkant tot $174,125 voor een Product Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Nova Credit. Laatst bijgewerkt: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Software Engineer
Median $135K
Data Scientist
$113K
Legal
$143K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
Marketing
$156K
Product Manager
$174K
Recruiter
$111K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Nova Credit is Product Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $174,125. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Nova Credit is $138,784.

