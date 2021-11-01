Bedrijvengids
NOV Salarissen

NOV's salaris varieert van $50,250 in totale vergoeding per jaar voor een Customer Service Operations aan de onderkant tot $208,035 voor een Data Science Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van NOV. Laatst bijgewerkt: 10/23/2025

Data Scientist
Median $82.5K
Software Engineer
Median $94.5K
Solution Architect
Median $149K

Business Development
$191K
Customer Service Operations
$50.3K
Data Science Manager
$208K
Product Designer
$109K
Product Manager
$136K
Project Manager
$96.9K
Sales Engineer
$122K
Cybersecurity Analyst
$51K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij NOV is Data Science Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $208,035. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij NOV is $109,450.

