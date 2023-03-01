Bedrijvengids
Notable Health
Notable Health Salarissen

Notable Health's salaris varieert van $109,450 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist aan de onderkant tot $280,000 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Notable Health. Laatst bijgewerkt: 10/23/2025

Software Engineer
Median $150K
Software Engineering Manager
Median $280K
Data Analist
$109K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Marketing
$171K
Product Manager
$151K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Notable Health is Software Engineering Manager met een jaarlijkse totale beloning van $280,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Notable Health is $150,750.

Andere Bronnen