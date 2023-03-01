Notable Health Salarissen

Notable Health's salaris varieert van $109,450 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist aan de onderkant tot $280,000 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Notable Health . Laatst bijgewerkt: 10/23/2025