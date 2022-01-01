Bedrijvengids
NortonLifeLock
NortonLifeLock Salarissen

NortonLifeLock's salaris varieert van $21,883 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $273,360 voor een Programma Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van NortonLifeLock. Laatst bijgewerkt: 10/23/2025

Software Engineer
SDE 2 $21.9K
SDE 3 $38.6K
SDE 4 $59.1K
SDE 5 $76.5K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Product Manager
Median $200K
Business Analist
$157K

Business Development
$159K
Customer Service
$194K
Data Science Manager
$233K
Data Scientist
$71.8K
Financieel Analist
$141K
Marketing
$189K
Marketing Operations
$85.4K
Product Designer
Median $109K
Programma Manager
$273K
Project Manager
$201K
Cybersecurity Analyst
$29.8K
Software Engineering Manager
$152K
Solution Architect
$239K
Technisch Programma Manager
$209K
Vesting Schema

30%

JR 1

30%

JR 2

40%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij NortonLifeLock zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 30% vest in het 1st-JR (30.00% jaarlijks)

  • 30% vest in het 2nd-JR (30.00% jaarlijks)

  • 40% vest in het 3rd-JR (40.00% jaarlijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij NortonLifeLock is Programma Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $273,360. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij NortonLifeLock is $154,087.

Andere Bronnen