NortonLifeLock Salarissen

NortonLifeLock's salaris varieert van $21,883 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $273,360 voor een Programma Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van NortonLifeLock . Laatst bijgewerkt: 10/23/2025