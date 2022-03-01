Bedrijvengids
Northwestern University
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Northwestern University Salarissen

Northwestern University's salaris varieert van $32,401 in totale vergoeding per jaar voor een Customer Service Operations aan de onderkant tot $502,500 voor een Arts aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Northwestern University. Laatst bijgewerkt: 9/9/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $80K

Full-Stack Software Engineer

Research Scientist

Data Scientist
Median $62K
Mechanisch Ingenieur
Median $40K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Customer Service
Median $33.3K
Materiaal Ingenieur
Median $45K
Project Manager
Median $80K
Biomedisch Ingenieur
$58.1K
Business Analist
$101K
Business Development
$83.7K
Customer Service Operations
$32.4K
Data Analist
$74.4K
Informatietechnoloog (IT)
$85.6K
Arts
$503K
Product Manager
$89.6K
UX Researcher
$140K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در Northwestern University، Arts at the Common Range Average level با کل دستمزد سالانه $502,500 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Northwestern University برابر $80,000 است.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Northwestern University

Gerelateerde Bedrijven

  • The University of Texas at Austin
  • University of California, San Francisco
  • Cornell University
  • Fullstack Academy
  • Georgia Tech
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen