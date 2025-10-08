Bedrijvengids
Noon
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Backend Software Engineer

  • United Arab Emirates

Noon Backend Software Engineer Salarissen in United Arab Emirates

Het mediane Backend Software Engineer vergoedinspakket in United Arab Emirates bij Noon bedraagt in totaal AED 276K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Noon's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/8/2025

Mediaan Pakket
company icon
Noon
Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Totaal per jaar
AED 276K
Niveau
SDE 2
Basissalaris
AED 276K
Stock (/yr)
AED 0
Bonus
AED 0
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Noon?

AED 588K

Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Backend Software Engineer bij Noon in United Arab Emirates ligt op een jaarlijkse totale beloning van AED 408,034. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Noon voor de Backend Software Engineer functie in United Arab Emirates is AED 300,073.

