Bedrijvengids
Noon
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Backend Software Engineer

  • Greater Cairo

Noon Backend Software Engineer Salarissen in Greater Cairo

Het mediane Backend Software Engineer vergoedinspakket in Greater Cairo bij Noon bedraagt in totaal EGP 1.25M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Noon's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/8/2025

Mediaan Pakket
company icon
Noon
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Totaal per jaar
EGP 1.25M
Niveau
L1
Basissalaris
EGP 1.25M
Stock (/yr)
EGP 0
Bonus
EGP 0
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
1 Jaar
Wat zijn de carrièreniveaus bij Noon?

EGP 7.92M

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van EGP 1.48M+ (soms EGP 14.84M+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Bijdragen

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Backend Software Engineer bij Noon in Greater Cairo ligt op een jaarlijkse totale beloning van EGP 1,251,828. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Noon voor de Backend Software Engineer functie in Greater Cairo is EGP 1,246,946.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Noon

Gerelateerde Bedrijven

  • Houzz
  • Vinted
  • Jane
  • Meituan
  • Swiggy
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen