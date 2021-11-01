Bedrijvengids
Ninja Van
Ninja Van Salarissen

Ninja Van's salaris varieert van $25,831 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer in Singapore aan de onderkant tot $145,972 voor een Corporate Development in Vietnam aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Ninja Van. Laatst bijgewerkt: 11/24/2025

Business Analist
$44K
Corporate Development
$146K
Marketing
$49.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Product Designer
$25.8K
Product Manager
$41.1K
Software Engineer
$40K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Ninja Van is Corporate Development at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $145,972. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Ninja Van is $42,544.

Andere Bronnen

