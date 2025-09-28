Bedrijvengids
Nineleaps
  • Salarissen
  • Data Analist

  • Alle Data Analist Salarissen

Nineleaps Data Analist Salarissen

Het mediane Data Analist vergoedinspakket in India bij Nineleaps bedraagt in totaal ₹892K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Nineleaps's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/28/2025

Mediaan Pakket
company icon
Nineleaps
Analyst
Bengaluru, KA, India
Totaal per jaar
₹892K
Niveau
-
Basissalaris
₹892K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
1 Jaar
Wat zijn de carrièreniveaus bij Nineleaps?

₹13.95M

Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Analist bij Nineleaps in India ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹1,554,706. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Nineleaps voor de Data Analist functie in India is ₹892,236.

Andere Bronnen