NielsenIQ Salarissen

NielsenIQ's salaris varieert van $15,060 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in India aan de onderkant tot $393,838 voor een Sales in Singapore aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van NielsenIQ. Laatst bijgewerkt: 11/24/2025

Software Engineer
Median $15.1K

Full-Stack Software Engineer

Data Scientist
Median $132K
Product Manager
Median $120K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

67 30
Solution Architect
Median $24.3K
Business Development
$95.8K
Klantenservice
$24.4K
Customer Success
$72.8K
Data Analist
$21.8K
Data Science Manager
$154K
Informatietechnoloog (IT)
$101K
Management Consultant
$97.5K
Marketing
$75.3K
Product Designer
$147K
Programma Manager
$56.6K
Project Manager
$101K
Sales
$394K
Cybersecurity Analist
$52K
Software Engineering Manager
$152K
Technisch Programma Manager
$56.9K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij NielsenIQ is Sales at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $393,838. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij NielsenIQ is $95,787.

Andere Bronnen

