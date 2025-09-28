Software Engineering Manager vergoeding in United States bij Nielsen bedraagt $243K per year voor Senior Manager. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $210K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Nielsen's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/28/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Manager
$243K
$204K
$0
$39K
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
