Software Engineer vergoeding in India bij Nielsen varieert van ₹1.72M per year voor Software Engineer tot ₹6.7M per year voor Principal Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in India bedraagt in totaal ₹2.27M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Nielsen's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/28/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Software Engineer
₹1.72M
₹1.72M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.07M
₹2.89M
₹0
₹181K
Lead Software Engineer
₹4.27M
₹4.02M
₹0
₹248K
Principal Software Engineer
₹6.7M
₹5.94M
₹0
₹761K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
