Nielsen
Nielsen Marketing Salarissen

Het mediane Marketing vergoedinspakket in United States bij Nielsen bedraagt in totaal $110K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Nielsen's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/28/2025

Mediaan Pakket
company icon
Nielsen
Marketing
New York, NY
Totaal per jaar
$110K
Niveau
L4
Basissalaris
$100K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
Jaren bij bedrijf
20 Jaren
Jaren ervaring
20 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Nielsen?

$160K

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Marketing bij Nielsen in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $141,250. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Nielsen voor de Marketing functie in United States is $106,000.

