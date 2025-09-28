Data Scientist vergoeding in United States bij Nielsen varieert van $111K per year voor Data Scientist tot $122K per year voor Senior Data Scientist. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $115K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Nielsen's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/28/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Data Scientist
$111K
$107K
$0
$3.7K
Senior Data Scientist
$122K
$122K
$0
$0
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
