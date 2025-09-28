Bedrijvengids
Nielsen
  • Salarissen
  • Business Analist

  • Alle Business Analist Salarissen

Nielsen Business Analist Salarissen

Business Analist vergoeding in United States bij Nielsen bedraagt $93.5K per year voor Business Analyst. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $65.5K.

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Business Analyst
$93.5K
$93.5K
$0
$0
Senior Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Nielsen?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Business Analist bij Nielsen in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $137,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Nielsen voor de Business Analist functie in United States is $65,500.

