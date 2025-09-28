Software Engineer vergoeding in United States bij NICE varieert van $92.3K per year voor Software Engineer tot $218K per year voor Lead Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $128K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor NICE's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/28/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$92.3K
$88.5K
$0
$3.8K
Senior Software Engineer
$140K
$130K
$5K
$5K
Lead Software Engineer
$218K
$170K
$35K
$12.5K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
