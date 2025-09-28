Bedrijvengids
Product Manager vergoeding in Israel bij NICE bedraagt ₪419K per year voor Product Manager. Het mediane yearse vergoedinspakket in Israel bedraagt in totaal ₪395K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor NICE's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/28/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Associate Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Product Manager
₪419K
₪394K
₪0
₪25K
Senior Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Lead Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Bekijk 1 Meer Niveaus
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Product Manager bij NICE in Israel ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₪459,889. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij NICE voor de Product Manager functie in Israel is ₪409,089.

