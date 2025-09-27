Software Engineer vergoeding in India bij nference varieert van ₹2.18M per year voor Software Engineer tot ₹5.55M per year voor Staff Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in India bedraagt in totaal ₹2.94M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor nference's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/27/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Software Engineer
₹2.18M
₹2.07M
₹108K
₹0
Senior Software Engineer
₹2.97M
₹2.81M
₹91.3K
₹65.4K
Staff Engineer
₹5.55M
₹5.26M
₹163K
₹123K
Senior Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
