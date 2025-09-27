Software Engineer vergoeding in United States bij NextRoll varieert van $155K per year voor EIC2 tot $190K per year voor EIC3. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $180K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor NextRoll's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/27/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
